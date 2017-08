Wie is de snelste tijdrijder met een beperking?

Een Russische renner gaat van start (foto: Steven Ophoff/RTV Drenthe)

ASSEN - Vanavond wordt in Assen bepaald wie zich het komende jaar wereldkampioen tijdrijden bij de INAS mag noemen. De INAS is de federatie voor sporters met een verstandelijke beperking.

Zo'n twintig wielrenners uit tien verschillende landen doen een poging het snelst het parcours af te leggen. De route is bijna twee kilometer lang. De vrouwen rijden één ronde, de heren twee.



Sander Hummel uit Emmen was een van de kanshebbers voor het podium, maar door fouten bij zijn inschrijving kan hij niet deelnemen. Hij is wel aanwezig om zijn twee teamgenoten van de Nederlandse ploeg aan te moedigen. "Dan probeer ik ze nog wat tips te geven. Gisteren bijvoorbeeld was de weg nog nat op sommige plekken, dan adviseer ik ze om het droge midden te pakken."