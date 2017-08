OM eist twee jaar cel voor steekincident in Hoogeveen

HOOGEVEEN/ASSEN – Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat een 62-jarige man uit Hoogeveen voor een steekincident in zijn woonplaats twee jaar de cel in moet. Poging doodslag achtte de officier bewezen.

De man stak vorig jaar op 6 augustus in een woning aan de Emmastraat een 30-jarige man uit Emmen met een mes in het hoofd. Het slachtoffer werd met een ernstig snijwond aan zijn slaap opgenomen in het ziekenhuis.De 62-jarige Hoogevener heeft niets van dit incident gemerkt, zei hij tegen de rechters. Hij werd voordat er werd gestoken hard geslagen en raakte hierdoor bewusteloos. Hij zat die avond bij een vriendin te borrelen. Ook de Emmenaar was daar op bezoek. Wat er precies gebeurde die avond, blijft schimmig. De officier spreekt van een ‘vreemde zaak’.De Hoogevener zei later tegen de agenten dat hij niet kon steken, omdat hij bewusteloos was. De vriendin vertelde de agenten vier verschillende verhalen. Het slachtoffer zat bloedend in de tuin en wist zich niets meer te herinneren. Maar toch is er volgens de officier voldoende bewijs om de Hoogevener te veroordelen voor poging doodslag.Drie getuigen vertelden namelijk dat zij de 62-jarige man met een mes uit de woning zagen komen. De agenten zagen een bloedspoor die eindigde in de woning van de verdachte. Daar vond de politie een mes met daarop bloed van de verdachte. In zijn woning lagen bloedspetters van het slachtoffer. De 62-jarige Hoogevener zei dat hij dat mes niet kende.De Hoogevener bleef bij het verhaal dat hij bewusteloos was geslagen. Toen hij werd aangehouden had hij een blauw oog en een buil op het hoofd, zo zei hij. Dit verhaal werd bevestigd door zijn advocate Margriet Dekens. Zij zag de blauwe plekken in het gelaat van de man toen zij hem in de cel opzocht. De raadsvrouw vond dat er te veel tegenstrijdigheden zijn en dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling.Omdat de man een ontkennende verdachte is, vindt de officier het zinloos om een deel van de straf als voorwaardelijk op te laten leggen. De Hoogevener heeft een strafblad dat teruggaat tot 1975. In 2012 kreeg hij nog een celstraf opgelegd voor een brandstichting aan een woning aan de Gebroeders Poststraat in Hoogeveen. Hij gooide destijds een brandbom tegen de ruit van die woning.Uitspraak 15 augustus.