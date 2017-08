Podiumplek voor Janneke Ensing tijdens Spektakel van Steenwijk

Janneke Ensing (archieffoto RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Wielrenster Janneke Ensing uit Gieten is derde geworden tijdens het criterium Spektakel van Steenwijk.

De winst ging in de Kop van Overijssel naar Annemiek van Vleuten. Zij was met Claudia Koster aan de greep van het peloton ontsnapt en versloeg Koster in de sprint.



Achter het tweetal bleek Ensing de snelste van de rest.