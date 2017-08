Acht maanden cel geëist tegen verslaafde dief uit Emmen

De verslaafde dief heeft al een lang strafblad (foto: Wolter Klok)

ASSEN/EMMEN – Tegen een 27-jarige man uit Emmen eiste het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag acht maanden cel twee diefstallen en een autokraak.

Op 6 april dit jaar tankte hij zonder te betalen bij een benzinestation in Emmen. "Ik kwam er pas later achter dat ik vergeten was te betalen. Ik wilde nog naar een vriend gaan om geld te halen, maar toen was ik al opgepakt", zei de aan harddrugs verslaafde Emmenaar in de rechtbank.



Achtervolging

De eigenaar van het tankstation belde de politie. Die ging de verdachte achterna. Na een wilde achtervolging door meerdere politieauto’s gaf de Emmenaar zich uiteindelijk over. Sindsdien zit hij vast. De officier van justitie gelooft niet dat de man was vergeten te betalen. Zij gaat er vanuit dat hij het nooit van plan was geweest.



De aanklaagster vindt ook te bewijzen dat de man in nacht van 18 op 19 maart een auto in de wijk Emmerhout heeft opengebroken. Hij haalde er een portemonnee en een paar zonnebrillen uit. Met meerdere pasjes uit de portemonnee probeerde hij daarna geld te pinnen, wat mislukte. Volgens de man was hij niet hij de dief, maar een kennis die bij hem was die nacht.



Diefstal vlees

De Emmenaar wordt daarnaast nog verdacht van een diefstal met geweld bij de Lidl in Emmen eind maart. Nadat hij verschillende soorten vlees in een boodschappentrolly had gestopt, wilde hij er net vandoor gaan toen personeel hem betrapte. De man rukte zich hardhandig los en ontkwam alsnog. Zijn trolly met vlees liet hij staan.



Het was niet voor het eerst dat hij voor de rechter verscheen; hij heeft al een strafblad van twintig pagina’s. Op 15 augustus bepaalt de rechtbank of het nog dikker wordt.