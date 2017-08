240 uur werkstraf dreigt voor stelende penningmeester ouderraad basisschool Nieuw-Amsterdam

ASSEN/NIEUW-AMSTERDAM – Tegen de voormalige penningmeester van de ouderraad van obs De Bascule in Nieuw-Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie 240 uur werkstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

De 45-jarige voormalig inwoner van Nieuw-Amsterdam stal volgens het OM tussen begin 2014 en februari vorig jaar ruim 39.500 euro uit de kas van de ouderraad. Dat deed hij onder meer door facturen te vervalsen.De man liep tegen de lamp toen in februari vorig jaar een vice-penningmeester werd benoemd, die ook toegang kreeg tot de bankrekening. Zij zag overboekingen en geldopnames die ze niet vertrouwde en lichtte de rest van de ouderraad (or) in. Eind februari haalden de bestuursleden de administratie bij de penningmeester op en stapten ze naar de politie.Uit politieonderzoek bleek dat een deel van de facturen was vervalst. De verdachte, die tegenwoordig in Emmen woont, bekende deels. Hij zei dat hij vaak geen bonnetjes van aankopen kreeg en dan in samenspraak met de voorzitter van de or de facturen aanpaste om de boekhouding kloppend te krijgen.“U had dan toch ook achter de bonnetjes aan kunnen gaan, in plaats van facturen te vervalsen?”, vroeg een van de rechters. “Ik zie het niet als vervalsen. Ik paste ze aan”, reageerde de oud-penningmeester.Ook bleek dat hij door de jaren heen zo’n 18.000 euro van de rekening van de or bij de Regiobank contant had opgenomen. Regelmatig werd een paar minuten na zo'n geldopname een even groot bedrag contant gestort op zijn eigen rekening bij de ING.Volgens de man stond dat los van elkaar. Het geld dat hij op zijn eigen rekening stortte was cashgeld dat zijn vrouw en hij met hun legobedrijfje op beurzen hadden verdiend. Daarnaast moest hij contant geld van de or-rekening opnemen omdat hij daarvoor vaak contant moest betalen, verklaarde hij. De rechtbank had zichtbaar moeite hem te geloven.“Vindt u zelf ook niet dat u er een potje van heeft gemaakt”, vroeg de officier van justitie. De Emmenaar vond van niet. “Ik kan er geen chocola van maken”, aldus de aanklaagster. Volgens haar was wel duidelijk dat de man privé financiële problemen had. De politie heeft berekend dat hij en zijn ex-vrouw in 2015 een totaalinkomen hadden van 36.000 euro, terwijl ze 58.000 euro uitgaven.Om hem met geld om te leren gaan wil de officier dat hij tijdens zijn proeftijd een budgetteringscursus gaat volgen. Ook eist ze dat hij OBS De Bascule als voorschot 10.000 euro terugbetaalt. Het or-bestuur heeft daarnaast een civiele procedure aangespannen tegen de man om ook de rest van het geld terug te krijgen.De uitspraak volgt op 15 augustus.