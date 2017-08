Shoarmabezorger krijgt werkstraf voor aanrijden fietser

Van de rechtbank moet de shoarmabezorger 180 uur werkstraf verrichten (foto: Wolter Klok)

ASSEN – Een 19-jarige man uit Assen moet 180 uur werkstraf verrichten omdat hij tijdens zijn werk als shoarmabezorger een fietser heeft aangereden. Het slachtoffer liep zwaar letsel op: hij brak zijn sleutelbeen, schouder en een rib.

De Assenaar reed op 13 september aan het begin van de avond terug naar Assen na het afleveren van een bestelling in Rolde. Op de Rolderhoofdweg nam hij de vluchtheuvel bij een fietsersoversteekplaats via de linkerkant in plaats van de rechter. Ook reed hij 75 kilometer per uur in plaats van 50, bleek later uit politieonderzoek. Hij raakte de fietser die net overstak tegen het achterwiel waardoor de man werd gelanceerd.



Laagstaande zon

De Shoarmabezorger zei dat hij de fietsende man pas laat zag door de laagstaande zon. Daarom week hij naar eigen zeggen bewust uit naar links. Hij was ervan overtuigd dat hij de fietser zou aanrijden als hij rechts zou blijven rijden.



Dat verhaal kan volgens de rechtbank niet kloppen, want juist doordat de shoarmabezorger op de linkerweghelft ging rijden, raakte hij de fietser. Als hij gewoon rechtdoor was gereden, had hij de man nooit geraakt.



Rijbewijs houden

De Assenaar heeft volgens de rechtbank erg onvoorzichtig gereden. Toch vindt ze niet dat hij zijn rijbewijs moet inleveren. Voor zijn mbo-opleiding autotechniek loopt hij stage bij een garage. Daarvoor heeft hij zijn rijbewijs nodig.



Omdat het Openbaar Ministerie na het ongeluk ook niet meteen het rijbewijs van de man heeft afgepakt, vindt de rechtbank het niet meer nodig dat nu alsnog te doen. Ze veroordeelde ze de Assenaar tot een half jaar voorwaardelijke rijontzegging. Het Openbaar Ministerie had een half jaar onvoorwaardelijk geëist.