Drentse autobussen op waterstof kunnen alleen in Helmond en Rotterdam tanken

ASSEN - Autobussen die op waterstof rijden en daardoor geen CO2, maar alleen water, uitstoten. Qbuzz heeft er sinds februari twee op proef in Drenthe en Groningen. Een probleemje: De dichtstbijzijnde waterstoftankstations staan in Rotterdam en Helmond. Daarom staan ze het grootste deel van de tijd stil.

Ze werden in februari vol trots gepresenteerd: de twee bussen van Qbuzz die op waterstof rijden. Tot december rijden ze op proef door Groningen en Drenthe, meldt RTV Noord . Ze passen in het beleid van de provincies Drenthe en Groningen om steeds schonere bussen te laten rijden. Maar tanken blijkt een groot probleem.Het persbericht dat in februari werd verspreid meldt vol trots: 'Waterstofbussen kunnen kunnen dezelfde afstand afleggen als dieselbussen. Ook het tanken van waterstof gaat net zo snel als het tanken van diesel of benzine.'Maar voor dat tanken heb je wel een speciaal tankstation nodig. Het plan is om dat station te bouwen bij EnTranCe op het Zernike Science Park in Groningen. Daar wordt onder de hoede van de Hanzehogeschool onderzoek gedaan naar energie en de energietransitie.Bij dit station kunnen de bussen terecht totdat het definitieve tankstation, dat bij AkzoNobel in Delfzijl gebouwd wordt, af is. Maar dit plan lijdt schipbreuk: het lukt niet om de benodigde vergunning rond te krijgen.En dat terwijl de bussen getest moeten worden en rond moeten rijden om aan het publiek te laten zien. Er zit maar een ding op: elders tanken. Maar dat valt niet mee. Er zijn maar twee plaatsen waar dat op dit moment kan: Rotterdam en Helmond. Omdat de bussen toch moeten rijden, kiest Qbuzz ervoor de bussen in Helmond af te tanken.De retourafstand Groningen - Helmond is ongeveer 500 kilometer. Volgens Qbuzz loont het niet de bussen daar op eigen kracht heen te laten rijden. In plaats daarvan worden ze per oplegger naar Brabant gebracht.Volgens een woordvoerder van Qbuzz is dat nu 'ongeveer twee keer' gebeurd. Maar er is hoop: er wordt gewerkt aan een tankstation bij de Milieudienst in Groningen. En als het goed is, is het tankstion in Delfzijl voor 11 december klaar. Vanaf dat moment gaan de waterstofbussen namelijk als 'gewone' bussen op de lijndienst rijden.