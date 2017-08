Auto brandt uit in Hoogeveen

De brand brak uit aan de Trompstraat (foto: Persbureau Meter) De auto ging in vlammen op (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Aan de Trompstraat in Hoogeveen is vannacht een auto in vlammen opgegaan.

De auto stond dicht tegen een huis geparkeerd, maar de brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen.



Van de auto is niets meer over. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.