'Kippen pluimveebedrijf Witteveen vorig jaar al behandeld door omstreden bedrijf'

WITTEVEEN - De kippen van het pluimveebedrijf in Witteveen zijn ook in 2016 behandeld door de bloedluisbestrijders van het bedrijf Chickfriend.

Mogelijk worden in Nederland daarom al meer dan een jaar eieren verkocht die een te hoge dosis van het giftige fipronil bevatten, meldt de Volkskrant.Toezichthouder NVWA erkent dat er vorig jaar mogelijk al besmette eieren in de winkel lagen. "We kunnen dat niet meer controleren want die eieren zijn al opgegeten", zegt een woordvoerder tegen de krant.Het bloedluisbestrijdingsmiddel van Chickfriend is vrijwel zeker de bron van de fipronil-besmetting. Het Openbaar Ministerie onderzoekt volgens de Volkskrant nog of het bedrijf uit Barneveld 'te goeder trouw' is.Volgens woordvoerder Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is het de vraag wie de dader is. "Chickfriend, de leverancier van Chickfriend of de leverancier van de leverancier van Chickfriend", aldus De Haan.