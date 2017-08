Drents Museum laat schatten zien van het oude Perzië

ASSEN - In het Drents Museum is volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een grote archeologische tentoonstelling te zien over het oude Perzië.

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum heeft in Teheran daarover een intentieverklaring getekend met het Nationale Museum van Iran. "Het is behoorlijk zeker dat de tentoonstelling er komt", vertelt Tupan. "Het wachten is nog op toestemming van het ministerie van Cultuur."De tentoonstelling past in de serie archeologische tentoonstellingen van de afgelopen jaren. "We hebben in het museum een hele cyclus van tentoonstellingen gehad over internationale archeologie en eigenlijk ontbreekt daar het Midden Oosten nog in", aldus Tupan.De tentoonstelling moet de hoogtepunten van de archeologie van Iran, het oude Perzië, laten zien. "Dan praat je over de periode 5000 voor Christus tot 300 voor Christus. Er zijn een heleboel mooie gouden voorwerpen te zien", vertelt Tupan. "Ook komen er objecten uit Persepolis, een heiligdom uit die tijd en heel erg beroemd. Het British Museum in Londen heeft bijvoorbeeld objecten uit Persepolis."Tupan heeft een aantal voorwerpen al met eigen ogen kunnen bekijken. "We zijn in het depot geweest en dan kom je in een soort schatkamer terecht. Dan liggen er op een tafeltje met een kleedje een keur aan gouden voorwerpen die we mochten aanraken en bestuderen. Dat was wel heel bijzonder eigenlijk."De expositie moet vanaf juni 2018 te zien zijn in het Drents Museum.