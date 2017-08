Extra bussen voor bezoekers Gamma Racing Day

ASSEN - Vanwege de Gamma Racing Day op het TT Circuit in Assen worden dit weekend extra bussen ingezet.

Op zaterdag en zondag rijdt lijn 1 al vanaf 07.00 uur en ook rijdt de bus vaker. Bezoekers van het race-evenement kunnen met de bus tussen het station in Assen en het TT Circuit reizen. Via de website van Qbuzz kunnen mensen hun reis inplannen.Tijdens de Gamma Racing Day is er onder meer een Formule 1-demonstratie van Nico Hülkenberg. Ook het Britse F2-talent Oliver Rowland is erbij, net als de beste Nederlander in het World Superbike Kampioenschap: Michael van der Mark.De Gamma Racing Day is gratis te bezoeken. Bezoekers kunnen zelf een ticket printen via de site van het evenement . Daar is ook het volledige programma te bekijken. Vorig jaar kwamen er 92.000 mensen op het evenement af.