Stelling: Rijbewijs inleveren bij bellen en appen achter het stuur

ASSEN - Bellen en appen achter het stuur moet even zwaar worden bestraft als rijden met een slok op. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in een brandbrief aan demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

Alleen door het gebruik van de smartphone in de auto als een zwaar verkeersdelict te bestempelen, passen automobilisten hun rijgedrag aan en neemt het aantal verkeersslachtoffers af, denkt VVN-directeur Felix Cohen.In De Telegraaf zegt hij: "Heel lang ging het goed met het terugdringen van verkeersslachtoffers. Maar de laatste jaren zien we de cijfers weer stijgen tot 629 vorig jaar. Niet geheel toevallig parallel lopend aan de toenemende populariteit van de smartphone."Als je veel te veel hebt gedronken, wordt je rijbewijs in beslag genomen. Moeten bestuurders voortaan ook meteen hun rijbewijs inleveren als ze appen en bellen in de auto?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.