Bondscoach Fiege verlengt contract, Kippers nieuwe assistent

Bondscoach Joop Fiege (foto: ANP/Sander Koning)

HANDBAL - Handbaltrainer Joop Fiege heeft zijn contract als coach van de nationale herenploeg met twee jaar verlengd. Dat heeft het Nederlands Handbalverbond vandaag bekend gemaakt.

Fiege combineert zijn functie als bondscoach met het hoofdtrainerschap van E&O uit Emmen. Hij was in het verleden ook als speler actief voor die club en was coach van Hurry-Up uit Zwartemeer. De geboren Amsterdammer werd in 2015 bondscoach.



Volgens de Handbalbond hebben de Nederlandse handbalheren goede stappen gemaakt onder de leiding van Fiege. Het doel van het nationale herenteam is deelname aan het EK in 2020.



Nieuwe assistent

Bij het nationale team krijgt Fiege een nieuwe assistent. Die rol werd ingevuld door Hurry Up- coach Martin Vlijm, maar die wordt nu overgenomen door Edwin Kippers.