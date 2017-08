Cel voor neersteken medegedetineerde met zelfgemaakt wapen

Cel voor neersteken medegedetineerde (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 27-jarige man is voor het neersteken van een mede-gedetineerde in Veenhuizen veroordeeld tot een celstraf van twee maanden. Volgens de rechter is poging tot zware mishandeling bewezen.

Een 30-jarige man moet voor mishandeling van hetzelfde slachtoffer als straf zestig uur werken. Hij zou de 27-jarige man hebben geholpen.



Steekwapen

De 27-jarige had een slepende ruzie met een 29-jarige man uit Guinee. Hij maakte een steekwapen van een stang door er een punt aan te slijpen. Zijn 30-jarige vriend hield het slachtoffer vast, de jongste stak toe. De oudste deelde daarna nog enkele klappen uit.



Bewakers maakten een einde aan de mishandeling. Hierdoor bleef het bij een lichte steekwond aan de arm. Het slachtoffer deed een maand later pas aangifte.



De rechter hield er bij het vonnis rekening mee dat beiden een fors strafblad hebben met daarop ernstige geweldsdelicten.