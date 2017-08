Nog twee verdachten opgepakt voor mishandeling met kettingslot in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De politie heeft nog twee verdachten opgepakt voor poging tot doodslag op een man van 41 uit Hoogeveen.

De verdachten zijn twee Hoogeveners van 18 en 19 jaar. Eerder werd al een 21-jarige verdachte uit Elim opgepakt.Het slachtoffer werd in de nacht van 1 op 2 juli naast een café aan de Hoofdstraat in Hoogeveen toegetakeld door een groepje stappers. De man werd geslagen en geschopt. Daarbij gebruikten de daders onder meer het kettingslot van een fiets.De Hoogevener raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem is, is onbekend.