Na twee jaar verdachte gepakt voor gewapende overval op tankstation in Coevorden

COEVORDEN - Na twee jaar is een verdachte opgepakt voor een overval op een benzinepomp in Coevorden. Het gaat om een man van 33 uit Georgië, meldt de politie.

De man is in Bulgarije aangehouden. Na een verzoek om uitlevering is hij vorige week naar Nederland gekomen.De Georgiër is inmiddels verhoord en voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten.Bij de overval in juni 2015 bedreigde de verdachte het personeel met een vuurwapen en eiste geld. Hij ging er met de buit vandoor in een auto. De auto werd in Duitsland teruggevonden.Volgens de politie werd al vrij snel duidelijk dat de Georgiër verantwoordelijk zou zijn voor de overval. Sinds juli 2015 stond hij internationaal gesignaleerd. Kortgeleden liep hij in Bulgarije tegen de lamp.