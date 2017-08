'Verse eieren zijn veilig om te eten'

ASSEN - Zijn de eieren die je nu in de winkel koopt veilig om te eten of niet? Volgens Eric Hubers van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO wel.

"De uitspraken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laten de consument in onzekerheid achter. Het klinkt nu net alsof alle eieren niet veilig zouden zijn. Maar we weten dat verse eieren wel veilig zijn. Het kan wel zijn dat mensen nog 'verkeerde' eieren in hun koelkast hebben staan. Maar de verse eieren die nu in de winkel te koop zijn, zijn veilig."De NVWA zei gisteren in het tv-programma Nieuwsuur dat mensen beter tot en met zondag beter geen eieren kunnen eten. Pluimveehouders waren ontstemd na die uitspraak en inmiddels krabbelt de NVWA een beetje terug De ei-ophef ontstond nadat duidelijk werd dat eieren besmet kunnen zijn met het bestrijdingsmiddel fipronil, dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid."Als in de winkels nog oude eieren liggen, is er een kans dat er eieren met de verkeerde codes tussen zitten. Maar die kans is klein, omdat de besmette eieren zijn teruggeroepen", zegt Hubers van LTO."Het is bekend bij welke bedrijven fipronil is gebruikt. Alleen de uitslagen van tests met de eieren zijn nog niet allemaal bekend, omdat er een beperkte onderzoekscapaciteit is."LTO heeft vandaag een vergadering met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hubers: "We hopen dat we het paniekzaaien rondom de besmette eieren een beetje kunnen terugbrengen. Daarover hebben we een vergadering met de NVWA. We hopen dat we de consumenten met de maatregelen die we hebben genomen, ervan kunnen overtuigen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken."De pluimveesector loopt vele euro's mis door het eierdebacle. "Het is nu een heel grote strop voor de sector en de getroffen bedrijven. De gevolgen zijn nog niet te overzien", zegt Hubers.In Drenthe is van één bedrijf bekend dat het eieren had die waren besmet met fipronil. Het gaat om een pluimveebedrijf in Witteveen. De naar schatting meer dan honderdduizend eieren zijn geruimd.