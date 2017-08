Jonge zeearend bij Zuidlaardermeer laat zich voor het eerst zien

ZUIDLAREN - Bij het Zuidlaardermeer is gisteren voor het eerst de jonge zeearend gespot die in mei is geboren.

Volgens Alwn Hut van het Groninger Landschap was het een geweldig moment. "Ja schitterend, dat was een euforisch moment gisteren, een prachtig gezicht."Een jong grootbrengen is ook niet niks, zegt Hut. "Een paar zeearenden is er lang mee bezig. Ze zijn een paar weken bezig om een nest te bouwen, het vrouwtje zit dan 40 dagen te broeden en dan duurt het nog 100 dagen voordat het jong uitvliegt. Dus een jong grootbrengen kost veel tijd en energie."De zeearend heeft geen natuurlijke vijanden in het Zuidlaardermeergebied, behalve verstoring door mensen. "Daarom hebben we er ook heel veel tijd en energie in gestoken om de boel in de gaten te houden", vertelt Hut. "We hebben observatiecamera's neergezet, zodat niemand onopgemerkt in de buurt kon komen. We hebben veel maatregelen genomen om rust te bewaren."Volgens Hut hebben mensen best wel kans om de zeearend te zien. "Ze zijn de hele dag bezig om hun kostje bij elkaar te scharrelen bij het Zuidlaardermeer. De ouders zijn mooi gekleurd, goudgele hals en een gele snavel. Het jong is nog donker, met een donkere snavel, maar hij is al wel net zo groot als z'n ouders", aldus Hut.