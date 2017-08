Lijndienst Kopenhagen levert Groningen Airport Eelde meer reizigers op

EELDE - De groei van het aantal passagiers op Groningen Airport Eelde blijft gestaag doorgaan. Op dit moment zit de Drentse luchthaven op een groei van dertig procent ten opzichte van vorig jaar.

Tot en met eind juni vorig jaar werden er, zo meldt de website Anna Aero , 78.924 passagiers vervoerd. Dit jaar zijn dat er in dezelfde periode 103.491. Anna Aero verzamelt veel data uit de luchtvaartsector.Of die groei door de lange wachtrijen en drukte op onze nationale luchthaven Schiphol komt? Directeur Marco van de Kreeke van Airport Eelde gelooft daar niet zo in. "Misschien een beetje."Nee, het komt vooral door de lijndiensten met Gdansk en Londen en de hub met Kopenhagen, zo zegt hij. En dan is er ook nog de aantrekkende vakantiemarkt. De luchthaven denkt via de lijndienst met Kopenhagen dit jaar zo'n 30.000 passagiers te vervoeren.Eelde had in 2016 te maken met een vakantiemarkt die het moeilijk had, vanwege de situatie in Turkije en de vluchtelingenstroom naar bijvoorbeeld Griekse eilanden. Dit zorgde er voor dat er minder vakanties werden geboekt.