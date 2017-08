Hunebedcentrum in Borger voor anderhalf miljoen euro op de schop

BORGER - Het Hunebedcentrum in Borger kan beginnen met de vernieuwing van het museum. De financiering is rond.

Er komt een nieuwe expositie waarbij de nieuwste technologische snufjes centraal staan. Ook wordt een nieuwe entreehal gebouwd. Totale kosten: anderhalf miljoen euro.Het Hunebedcentrum hoopt met de veranderingen meer bezoekers te trekken. "We zitten al jaren rond de 90.000 bezoekers. Dus we zitten al in de buurt van de 100.000. Maar het lijkt ons zo leuk om daar eens overheen te gaan", vertelt adjunct-directeur Harrie Wolters."We hebben in 2005 het nieuwe museum geopend. Sindsdien is er niet zoveel meer veranderd. Maar je moet toch een keer vernieuwen. Uiteraard blijft het verhaal van de hunebedbouwers centraal staan. Maar sinds 2005 is er veel nieuwe kennis gekomen."Wolters doelt daarbij onder meer op opgravingen in Dalfsen en kennis die over de grens in Duitsland is opgedaan. De nieuwe expositie moet worden voorzien van de nieuwste technieken, zoals 3D-animaties en virtual reality."We zijn al lang bezig om de financiering rond te krijgen. Dat is nu gelukt. Dus we kunnen nu echt aan de slag. Eind volgend jaar moet de nieuwe expositie klaar zijn", aldus Wolters. Het nieuwe entreegebouw is naar verwachting eind dit jaar al klaar.