Oud-agent krijgt werkstraf voor uitgaansgeweld in Emmen

De man was al geschorst bij de politie vanwege een eerder incident (foto: ANP/Koen van Weel)

ASSEN/EMMEN - Een 22-jarige man uit De Kiel is voor een ernstige mishandeling in Emmen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan veertig uur voorwaardelijk.

Het slachtoffer liep een breuk in zijn oogkas en een gekneusde neus en kaak op.



Geschorst

De dader was tijdens dit incident in Emmen bij de politie in dienst als agent. Hij was op dat moment geschorst, omdat er een onderzoek liep naar zijn rol bij een horeca-incident in Groningen. De man is inmiddels ontslagen.



Vervelende groep

De man uit De Kiel was op 4 september vorig jaar met vrienden op stap in Emmen. Hun vaste kroeg werd die avond ook bezocht door een groep uit Eindhoven. Die groep was volgens de 22-jarige man ‘erg vervelend’. De weg naar de dansvloer werd veelvuldig geblokkeerd. En groep uit Eindhoven zou dansende vrouwen lastig hebben gevallen.



Klagen

De man uit De Kiel, maar ook zijn vrienden, beklaagden zich bij de portiers. Uiteindelijk vertrok de groep uit Eindhoven. Daarna vertrokken ook de 22-jarige man en zijn vrienden. Buiten zag de Kieler de groep uit Eindhoven in hun auto’s stappen.



"Daar mogen ze niet mee wegkomen", zou de Kieler hebben gezegd. Hij trok het portier van een van de auto’s open en sommeerde als agent iedereen uit te stappen en de zakken te legen. Het slachtoffer rende weg, maar werd door een vriend van de Kieler tegengehouden. De 22-jarige sloeg de man een gebroken oogkas, een gekneusde neus en kaak.



Niet het recht

De man was een maand voor dit incident geschorst en had volgens de rechter niet het recht om op te treden als agent. Juist als politieman had hij anders moeten reageren. Naast de werkstraf moet de man zich verplicht laten behandelen en het slachtoffer een schadevergoeding van 400 euro betalen.