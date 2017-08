Scandinavische landen populair via Groningen Airport Eelde

EELDE - Het is de gedroomde verbinding voor Groningen Airport Eelde; een lijndienst met Kopenhagen, zodat je van daaruit de hele wereld kan bereiken. Volgens de luchthaven levert de lijn flink meer passagiers op.

Vandaag kwamen de cijfers van het eerste half jaar naar buiten. Een groei van 30 procent aan passagiers ten opzichte van vorig jaar. Het jaar waarin vooral vakantievluchten vanaf Eelde veel minder populair waren.De lijn Kopenhagen wordt twee keer per dag gevlogen en heeft bijgedragen in de groei. "We hopen op zo'n 30.000 passagiers het eerste jaar", zegt directeur Marco van de Kreeke. Het eerste vliegtuig vertrok op 16 september vorig jaar.De luchthaven heeft de passagiersstroom naar Kopenhagen geanalyseerd. Vooral de ochtend- en avondvlucht richting Kopenhagen hebben de hoogste bezetting. De ochtendvlucht vanuit Kopenhagen naar Eelde is het minst populair.Het doel is om de vliegtuigen in het eerste jaar in ieder geval voor zo'n 60 procent gevuld te krijgen. Dat is, zo zeggen de luchthaven en luchtvaartmaatschappij Nordica, tot nu toe gelukt. Er kunnen per keer 49 passagiers mee.Een meerderheid, zo'n 70 procent, ziet Kopenhagen nu nog als eindbestemming. Zo'n 30 procent vliegt verder. Daarbij scoren bestemmingen in Scandinavië en de Baltische staten het best. De meest populaire zijn Stockholm, gevolgd door Göteborg en Oslo. Sinds enige tijd is ook Tallin in Estland een populaire bestemming.Buiten Europa blijken bestemmingen geboekt te zijn via Groningen Airport Eelde naar San Francisco, Boston, Miami en Tokyo in Japan. Maar deze groep is in de minderheid.Noord-Nederland wil graag dat er meer toeristen vanuit de rest van Europa hier naartoe komen. Van alle passagiers die vanuit Kopenhagen komen is ongeveer 25 procent van buitenlandse afkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om Zweden en Denen.Groningen Airport Eelde ziet in deze groep potentie. Rond Kerst wordt een campagne gestart om Scandinaviërs naar het Noorden te halen om hier Kerstinkopen te doen. Dat is een stuk goedkoper dan in hun eigen land.Volgens de luchthaven heeft de lijndienst met Kopenhagen tijd nodig om te groeien en om reizigers eraan te laten wennen dat er meer mogelijkheden zijn dan alleen de stad Kopenhagen.