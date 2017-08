Water van Drentse recreatieplassen van goede kwaliteit

Water zwemplassen is van goede kwaliteit (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het water van de Drentse recreatieplassen is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit controles die waterlaboratorium Aqualysis deze week heeft uitgevoerd.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Waterlaboratorium Aqualysis onderzoekt het water van zowel recreatieplassen als zwembaden. "Over het algemeen zijn de Drentse zwemwateren van goede kwaliteit. We hebben nog maar weinig afkeuringen gehad hier in Drenthe", vertelt watercontroleur Geert van Triest. Hij controleert het water onder andere op blauwalg, de PH-waarde en de temperatuur.



Te water

Van Triest gaat daadwerkelijk het water in om dit te meten. Hij loopt in een waterdicht pak tot zijn middel in het water. Hierdoor meet hij het water dat ongeveer een meter diep is. De watercontroleur vult een plastic beker en voorziet deze vervolgens van een sticker. Daarna wordt het watermonster naar het waterlaboratorium in Zwolle gestuurd.



Laboratorium

Eenmaal in het laboratorium wordt het water getest. Twee dagen nadat de eerste tests zijn gedaan, kun je pas echt zien hoeveel bacteriën er in het water zitten. Onder een speciale UV-lamp lichten de bacteriën middels een speciale stof blauw op.



Loomeer

Hoofdanalist Hans Kieftenbelt controleert het water van het Loomeer. Na de nodige tests blijkt dat het water onder de speciale UV-lamp niet blauw uitslaat. "Deze plas is dus veilig om in te zwemmen", zegt Kieftenbelt. Natuurlijk is het Loomeer niet het enige water wat getest is. "De zwemplassen die deze week bemonsterd zijn, vertonen allemaal geen verontreinigingen dus mensen kunnen met een gerust hart zwemmen", aldus Kieftenbelt.