Extra toezicht bij natuurzwembad in Veenoord: 'Ik wilde de handdoek in de ring gooien'

De vrijwilligers zijn de overlast zat (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De hekken aan de voorkant helpen niet veel (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Natuurbad De Zandpol in Veenoord (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

VEENOORD - De vrijwilligers van natuurzwembad De Zandpol in Veenoord zijn de overlast spuugzat.

Geschreven door Janet Oortwijn

Ze trokken aan de bel bij de gemeente en politie en met succes: Er gaat extra toezicht gehouden worden.



Tien tot twaalf keer per dag ingrijpen

"Op een gegeven moment wilde ik de handdoek wel in de ring gooien", zegt vrijwilliger Jan Pals. Pals is zeven dagen per week bij het zwembad te vinden. "Ik moet ongeveer tien tot twaalf keer per dag ingrijpen."



Loslopende en zwemmende honden

Fietsen op het terrein en loslopende honden zijn de voornaamste problemen. "Het is niet echt lekker als je op het strand ligt, dat je naast je kijkt en een hondendrol ziet of dat de honden in het water zwemmen. Ook schrikken ze kleine kinderen af."



Een tijd lang werden er ook vuurtjes gestookt en gebarbecueed op het terrein. "Dat hebben we wel weer onder controle. Dat is ook heel gevaarlijk met die naaldbomen hier, die krijg je niet zomaar uit", vervolgt de vrijwilliger.



'Te veel bomen weggehaald'

Aan de voorkant bij de ingang en bij de andere kant aan de camping staan hekken en borden. Daarop staat dat fietsen en honden niet welkom zijn. "Maar er zijn afgelopen winter te veel bomen weggehaald. Daardoor zijn er gaten ontstaan waar iedereen zo doorheen kan komen op het terrein."



De vrijwilligers hopen dat door het extra toezicht de overlast afneemt. "Wat mij betreft mogen er bekeuringen uitgedeeld worden en ik hoop dat ze daarvan leren", besluit Pals.