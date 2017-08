Onduidelijkheid over eieren frustreert Drentse kippenboeren

De eieren van de familie Oving (foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

ODOORNERVEEN/NOORD-SLEEN - Veel pluimveehouders die gebruik hebben gemaakt van de diensten van het bedrijf Chickfriend, zitten al dagen in onzekerheid. Chickfriend heeft gewerkt met een bloedluisbestrijdingsmiddel waar het verboden en giftige middel fipronil.

Geschreven door Ineke Kemper

In Drenthe gaat het om drie bedrijven die in onzekerheid zitten.



Half miljoen eieren

Bert en Mariska Oving uit Odoornerveen hebben ongeveer 60.000 kippen. Die leggen allemaal een ei per dag. Maar sinds 21 juli mag er geen ei het erf meer af. Daarom staan er meer dan een half miljoen eieren achter het huis te wachten.



"Normaal sta je met trots aan de band en zijn onze eieren met liefde bereid", vertelt een aangeslagen Mariska Oving. "Maar nu sta je aan de band, pak je de eieren in, maar denk je: wat gebeurt ermee, kan de consument hier nog van genieten of worden ze vernietigd?"



In april ontdekten zij en haar man bij hun kippen. Veel boeren die in hetzelfde schuitje zaten, schakelden Chickfriend, dat op een natuurlijke manier bloedluis bestrijdt, in. Vanwege de positieve verhalen deden Mariska en Bert hetzelfde. "We hadden er vertrouwen in dat ze het goed deden. Het bedrijf staat zelfs op de beurs. We hadden geen enkele argwaan."



Wachten op een telefoontje

Vorige week werd duidelijk dat Chickfriend fipronil heeft gebruikt, waardoor mogelijk gif in de eieren zit. Het pluimveebedrijf van de Oving ging op slot. De eieren zijn afgelopen vrijdag getest. Maar de uitslag laat, tot grote frustratie bij Mariska en Bert, op zich wachten. "Eerst zouden we na het weekend de uitslag krijgen, toen werd het woensdag. En gisteravond hoorden we op tv dat het wel komend weekend kan worden."



Zelf bellen naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) helpt ook niet, zegt Mariska. "Ook dan weten ze niet wanneer wij de uitslag krijgen en tot die tijd weten we nog waar we aan toe zijn. Zijn de eieren wel goed, dan zouden ze alsnog naar de groothandel kunnen, maar dan moeten we wel eerst goed naar de houdbaarheidsdatum kijken."



Collega's leven mee

Pluimveehouders, die Chickfriend niet hebben ingeschakeld, leven mee met hun getroffen collega's. Adri en Lukas Boes in Noord-Sleen hebben achtduizend kippen en leveren eieren door heel Drenthe. Bij hen staat de telefoon roodgloeiend met klanten die zich afvragen of hun eieren goed zijn.



Dat zijn ze, maar de familie Boes heeft volgens Adri geluk gehad. "Wij hadden maar weinig bloedluis, dus Chickfriend inschakelen kon voor ons niet uit. Maar als wij een ergere uitbraak hadden gehad, kan ik me voorstellen dat wij ook misschien dat bedrijf wel hadden gebeld en dan hadden we nu ook die ellende gehad."



Ondanks de berichtgeving komen de klanten nog gewoon hun eieren halen. "Ja de telefoon gaat vaak, maar wij hebben er geen last van. Dat valt in het niet bij de getroffen pluimveehouders. Wij vinden het verschrikkelijk wat er gebeurt."



Kosten lopen op

In Odoornerveen gaat het werk ook door, maar omdat er geen ei wordt verkocht zijn er ook geen inkomsten. Terwijl er uiteraard wel kosten zijn. "Ik hoop dat we het redden." zegt Mariska Oving. "Elke dag dat het langer duurt, hebben we geen inkomsten en stapelen de kosten zich op."