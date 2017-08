Meppelink en Van Gestel uitgeschakeld op WK beachvolleybal

Madelein Meppelink op een archieffoto (foto: EPA / Mario Ruiz)

BEACHVOLLEYBAL - Madelein Meppelink uit Emmen en Sophie van Gestel zijn uitgeschakeld op het WK beachvolleybal in Wenen.

Het duo verloor in twee sets van het Cubaanse koppel Benitez/Ortega: 16-21 en 19-21. Eerder vandaag werd het andere Nederlandse koppel Manon Flier en Marleen van Iersel ook uitgeschakeld.



Morgen komen de mannen in actie. Christiaan Varenhorst uit Valthermond en zijn partner Maarten van Garderen nemen het morgen op tegen het Braziliaanse koppel Filho/Barbosa. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen komen in actie tegen de Belgen Koekelkoren en Van Walle.