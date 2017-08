Emmenaar moet kliniek in voor diefstallen en geweld

De rechter vindt behandeling belangrijker voor de man dan celstraf (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 39-jarige Emmenaar is veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf voor zes diefstallen, mishandeling en doorrijden na een ongeluk.

De rechter legde geen onvoorwaardelijke straf op, omdat hij het belangrijker vindt dat de man snel psychiatrisch behandeld wordt. Binnenkort gaat hij naar een kliniek in Vught.



Diefstallen

De man ging tussen februari vorig jaar tot juni van dit jaar acht keer in de fout. In een supermarkt stal hij drie flessen whisky. Hij nam uit een drogisterij een lading Zwitsal-producten mee en bij een sportzaak stal hij een kledingstukken.



In een van de winkels sloeg de Emmenaar ook een medewerkster, omdat de vrouw hem betrapte. Hij stal daarnaast ook een lokfiets.



Kopstoot

In de wijk Emmermeer nam de man met zijn auto een bocht te ruim en raakte hij een andere auto. Hij reed door, maar werd later aangehouden omdat het slachtoffer zijn kenteken had genoteerd. Tijdens de arrestatie in februari dit jaar gaf hij een politieagent een kopstoot



De Emmenaar ontkent alles. De meeste acties van de man zijn echter op camerbeelden vastgelegd. Hij moet de slachtoffers in totaal 1070 euro betalen.