Vernieuwde kantine Gieten moet begin september af zijn

GIETEN - Ondanks de bouwvak wordt nog hard gewerkt aan de verbouwing van het clubgebouw van de voetbalvereniging Gieten. De club wil zoveel mogelijk af krijgen voordat het voetbalseizoen weer begint. De kantine moet bijvoorbeeld begin september klaar zijn.

Het vijftig jaar oude clubgebouw wordt voor ruim een miljoen euro verbouwd. De werkzaamheden zijn op de helft. Wat er zoals gebeurt? "Het gebouw wordt energiezuiniger. De milieueisen zijn achterhaald. Ja, ik kan nog wel meer dingen opnoemen, maar het was gewoon een oud gebouw. Het was op", zegt bestuurslid Gerard Bults.Het oude clubgebouw krijgt acht nieuwe kleedkamers, een grotere bestuursruimte, een terras van waar publiek naar voetbalwedstrijden kan kijken en een nieuwe keuken. "Dit vervult me wel met enige trots", zegt Bults, terwijl hij over het fundament van het nieuw te bouwen terras loopt. "In het begin dacht ik nog: gebeurt er nou wel wat? Maar de laatste weken is er hard gewerkt en zo geleidelijk aan zie je het resultaat."Het gebouw wordt voor 1.050.000 euro verbouwd. De gemeente betaalt daarvan 816.666 euro en vv Gieten de resterende 233.333 euro. Na deze grote renovatie komen de verdere onderhoudskosten voor rekening van de club zelf."Ik denk dat hier een krachtige impuls vanuit gaat", zegt bestuurslid Bults. "Hoe je het ook wendt of keert, mensen vragen om wat meer comfort. Ook in de voetballerij. De ouders kijken toch waar hun kinderen sporten en als dat allemaal goed voor elkaar is, komen misschien meer mensen hier sporten."Dat terwijl het nu ook al goed gaat met de voetbalclub. Die nieuwe kleedkamers zijn hard nodig, volgens het bestuurslid. Bults: "De club is goed gegroeid de afgelopen jaren. Dus in plaats van zes, bouwen we nu toch maar acht nieuwe kleedkamers."Het nieuwe clubgebouw is niet op tijd af voor het nieuwe voetbalseizoen. Begin november moet het hele gebouw af zijn. Er wordt nu hard gewerkt om de kantine eerder te kunnen heropenen. Bults: "De kantine is een belangrijk onderdeel van de voetbalclub. Daar moeten onder meer de centjes verdiend worden."