Stelling: Twee biertjes per keer bestellen is genoeg

ASSEN - Een traytje bier halen voor je hele vriendengroep in de kroeg of tijdens een festival. Nu mag dat gewoon. Maar als het aan het Nederlands instituut voor alcoholbeleid (STAP) ligt, niet lang meer.

In een opiniestuk in de regionale krant De Gelderlander pleit STAP ervoor dat mensen straks nog maar twee drankjes per keer mogen halen. Het aantal incidenten met dronken, jonge feestgangers moet zo worden teruggedrongen.Een barman mag geen drank verkopen aan mensen onder de 18. Maar als er in één keer een grote hoeveelheid biertjes wordt gekocht, is vaak onduidelijk voor wie de drankjes zijn. Bij verkoop van maximaal twee drankjes, kan de barman beter overzicht houden, vermoedt STAP.Het alcoholinstituut haalt onder meer de TT in Assen aan, waarbij negen jongeren met spoed in het ziekenhuis werden opgenomen vanwege overmatig drankgebruik.'Maar' twee drankjes per keer mogen bestellen. Een goed idee, of is het onzin en alleen maar lastig?