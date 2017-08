Brandweer redt kalfje uit put in Hooghalen

HOOGHALEN - Een kalfje beleefde vanmorgen een hachelijk avontuur op een boerderij in Hooghalen. Het dier was in een put beland en kon er met geen mogelijkheid uitkomen.

Brandweermannen uit Smilde en Westerbork lukte het uiteindelijk om het dier uit de put te redden. Het kalfje lijkt weinig aan zijn avontuur te hebben overgehouden.



"Met het kalfje is alles goed. Staat weer in de schuur te eten bij de andere kalveren", meldt de brandweer van Smilde.