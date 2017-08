Man opgepakt die COA-pand in Assen weigert te verlaten

De man is door de politie opgepakt (foto: ANP XTRA/Koen van Weel)

ASSEN - Een 31-jarige man uit Assen is vanmorgen opgepakt in het gebouw van het COA aan de Schepersmaat in Assen.

Volgens de politie had de man zich misdragen en moest hij het pand verlaten. Maar dat weigerde hij. De politie rukte uit en heeft de man aangehouden. Bij zijn aanhouding verzette hij zich.