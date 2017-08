Pluimveebedrijf in Odoornerveen besmet met fipronil: 60.000 kippen geruimd

ODOORNERVEEN - De eieren van het pluimveebedrijf van Mariska en Bert Oving uit Odoornerveen zijn besmet met fipronil. Dat heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) laten weten.

De zestigduizend kippen worden geruimd en mogelijk een miljoen eieren worden vernietigd.Het echtpaar reageert aangeslagen. Gisteravond kregen ze het telefoontje van de NVWA met het slechte nieuws dat de kippen en eieren vernietigd moeten worden. Geknakt hebben ze bij het hek bij de kippen staan huilen.Het bedrijf lag sinds vorige week maandag al stil wegens de mogelijke besmetting met het antibloedluismiddel fipronil.In april ontdekte de familie Oving bloedluis bij hun kippen. Veel boeren die in hetzelfde schuitje zaten, schakelden Chickfriend, dat op een natuurlijke manier bloedluis bestrijdt, in. Vanwege de positieve verhalen deden Mariska en Bert hetzelfde.Vorige week werd duidelijk dat Chickfriend fipronil heeft gebruikt, waardoor mogelijk gif in de eieren zit. Het pluimveebedrijf van de Ovings ging op slot.Het is nog onduidelijk wat de besmetting met fipronil voor het bedrijf gaat betekenen. Het echtpaar verkeert in onzekerheid en heeft geen flauw benul wat ze nog staat te wachten.