Extra toezicht op vissers, zwemmers en zwerfafval bij de Vecht

Er zijn extra controles bij de Vecht (foto: RTV Oost)

ASSEN - Bij de rivier De Vecht op de Drents-Overijsselse grens is deze zomer extra toezicht.

Daarbij werken onder meer gemeenten en waterschap Vechtstromen samen om onveilige situaties te voorkomen. "Het is in de zomer gewoon drukker, er is dan meer recreatie op de Vecht. Daardoor is het ook nodig om meer toezicht in te zetten", zegt Renilde Huizenga van het waterschap.



Vissen en zwemmen

"We zien bijvoorbeeld veel vissers langs het water. Maar het is alleen toegestaan om op bepaalde plekken te vissen en je moet natuurlijk een vispas hebben."



Huizenga vervolgt: "Bij mooi weer wordt er ook gezwommen in de Vecht. Dat mag wel, maar het is op eigen risico. En je hebt dan soms enthousiaste jongelui die van bruggen springen. Dat levert gevaarlijke situaties op en daarom vinden we het belangrijk te handhaven."



Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Vecht is de laatste jaren enorm vooruitgegaan, volgens het waterschap. "Maar het is wel zo dat er nog steeds zwerfvuil overboord wordt gegooid, wat niet goed is voor de kwaliteit van het water. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en we willen niet dat iedereen zomaar zijn rommel in het water gooit."



Mensen die de regels overtreden worden aangesproken of kunnen een boete verwachten. "Het is niet alleen met het vingertje wijzen, we willen mensen ook bewust maken van wat ze doen. Het gaat ons dus niet puur om boetes uitdelen", besluit Huizenga.