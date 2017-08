Proef met welstandsvrij bouwen in Hoogeveen is een succes

Welstandsvrij bouwen in Hoogeveen (foto: ANP/Lex van Lieshout)

HOOGEVEEN - De proef met welstandsvrij bouwen in de gemeente Hoogeveen is een succes en wordt algemeen beleid. De proef loopt sinds 2013.

Bouwplannen moeten normaal voldoen aan allerlei strengen welstandseisen, maar daar is Hoogeveen van afgestapt.



"Welstand kost normaal flink wat tijd en wij hebben gezegd: het moet allemaal sneller en we moeten meer vertrouwen hebben in de burger", vertelt wethouder Bert Otten."En toen hebben we gezegd: u mag welstandsvrij bouwen."



Geen rommeltje

Bang dat het een rommeltje wordt, is de wethouder niet. "Dat is in de pilot ontzettend meegevallen. We hebben ook het vertrouwen dat de inwoners zelf mooie huizen willen bouwen. Je ziet dat in bepaalde nieuwbouwwijken allerlei soorten huizen door elkaar staan."



"We hebben wel aangegeven dat in een aantal wijken in Hoogeveen, die cultuurhistorisch waardevol zijn, wat strengere eisen gesteld worden", aldus Otten.



Het plan voor welstandsvrij bouwen ligt vanaf vandaag ter inzage. In september neemt de gemeenteraad een besluit.