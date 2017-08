Gemeente verbiedt gebruik spectaculaire autoschommel in Peest

PEEST - De organisatie van Feest Peest mag de zelfgebouwde autoschommel niet meer gebruiken.

Een groep vrienden was op het idee gekomen om een auto met kettingen te bevestigen aan twee grote kranen. Maar de gemeente Noordenveld vindt het bouwwerk te onveilig."De autoschommel was zo degelijk gebouwd, dat er niets mee kan misgaan", zegt organisator Geert Jager van Feest Peest. "Maar de gemeente vindt het toch te onveilig en dreigt nu met een dwangsom. Ook dreigen ze zelfs met politie-optreden als we de schommel toch gaan gebruiken tijdens ons feest op 19 augustus", vertelt Jager.Hoe hoog de dwangsom van de gemeente is, kan een gemeentewoordvoerder nog niet zeggen.Volgens Jager is de organisatie van het feest 'zwaar teleurgesteld'. Maar vanwege de dwangsom waarmee wordt gedreigd, heeft de organisatie besloten de autoschommel niet te gaan gebruiken.Eind vorige maand hielden de mensen van Feest Peest een soort 'try-out' met de schommel. Dat leverde onderstaande beelden op.