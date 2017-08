Veel lagere straf voor steekpartij in Assen

ASSEN - Een 26-jarige Assenaar is voor een poging tot doodslag veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Na zijn celstraf moet hij een jaar worden behandeld in een verslavingskliniek, bepaalde de rechtbank.

De man stak in de nacht van 18 maart aan de Havikstraat in Assen een 27-jarige plaatsgenoot eerst twee keer in de arm en daarna in de rug. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken terug negen jaar cel tegen de Assenaar voor een poging tot moord.De rechtbank vindt poging tot moord niet te bewijzen. Om poging tot moord te bewijzen, moet duidelijk zijn dat de man eerst over zijn daad heeft kunnen nadenken. Volgens de rechtbank heeft hij daarvoor niet genoeg tijd gehad en handelde hij in een opwelling.Die nacht kwamen onverwacht twee mannen het huis aan de Havikstraat, waar de man tijdelijk logeerde, binnen. De bewoner kreeg ruzie met de twee. De 26-jarige man pakte een mes en ging achter ze aan. Ondertussen maakte hij hakkende en stekende bewegingen. Daarbij raakte hij een van de twee in de arm. Dat was de 27-jarige Assenaar.Die vluchtte buiten zijn auto in, maar de man met het mes was sneller: hij stak de indringer in de rug. Het slachtoffer overleefde de steekpartij maar net. Hij liep onder meer een geperforeerde nier en maag op en lag bijna zes weken in het ziekenhuis. Hij is nog altijd niet hersteld. De 26-jarige Assenaar moet hem ruim 12.000 euro schadevergoeding betalen.De advocaat van de veroordeelde Assenaar zei tijdens de rechtbank dat sprake was van zelfverdediging, omdat de man zelf werd aangevallen. Daar is de rechtbank het niet mee eens, omdat de Assenaar zelf met een mes achter de indringers aan ging.De veroordeelde Assenaar is verslaafd aan drank, cocaïne en heroïne. Tijdens de rechtszaak gaf hij aan dat hij graag behandeld wil worden. De psycholoog die hem onderzocht, heeft dat ook geadviseerd. Hoewel de officier van justitie dat heeft genegeerd, vindt de rechtbank behandeling wel nodig.