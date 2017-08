Beveiliger/toezichthouder M/V

Verrichten van beveiligingstaken/toezicht houden/surveillance in het openbaar gebied op een locatie in centrum van Assen.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 0 - 40 uur per week.



Toelichting dienstverband: Contract voor 2 maanden (tot 1-10-2017), alleen avonden/nachten, 22.00-8.00 uur van maandag t/m zondag volgens rooster. U moet van onbesproken gedrag zijn. Ingangsdatum zsm



De werklocatie is ASSEN.

Eisen: In bezit zijn van diploma beveiligingsbeambte 2 + rijbewijs B en bvk ook BHV. Representatief, goed met mensen kunnen omgaan, bereid zijn onregelmatige diensten te verrichten + uniform te dragen. Bvk. woonachtig in de regio Drenthe.

Rijbewijs: B (eis)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met korte motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 3767217