Albert Heijn haalt eieren uit de schappen

ASSEN - Albert Heijn haalt bij al zijn supermarkten veertien soorten eieren uit de schappen, naar aanleiding van het fipronil-schandaal.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel, laat een woordvoerster van de supermarktketen weten.Het betreft onder meer AH Vrije uitloop eieren, AH bio eieren, blije kipeieren en Kakelgoud 4-granen. Over de omvang van de kosten en omzetverlies van de terugroepactie kon de woordvoerster nog geen uitspraken doen.De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde consumenten eerder deze week om eieren waar een te hoog fipronil-gehalte in zit met bepaalde codes erop niet te eten.De stap van Albert Heijn roept vragen op. Alle eieren die nu in de winkels liggen, zouden in principe niet besmet zijn met fipronil, zei een woordvoerder van landbouworganisatie LTO gisteren bij RTV Drenthe.In Drenthe is van ten minste één bedrijf bekend dat het eieren heeft met daarin het giftige fipronil. Zestigduizend kippen worden geruimd en een half miljoen eieren worden vernietigd.