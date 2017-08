Man uit Emmen wil huurtoeslag niet terugbetalen vanwege 'fout gemeente'

De Emmenaar kreeg 5.000 euro aan huurtoeslag te veel (archieffoto RTV Drenthe)

EMMEN - Een 73-jarige Emmenaar wil geen 5.000 euro aan huurtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst. De man is naar de Raad van State gestapt omdat hij vindt dat het de schuld is van de gemeente Emmen dat hij te veel huurtoeslag ontving.

De Belastingdienst vordert bij de Emmenaar over twee jaar huurtoeslag terug, omdat zijn zoon tot en met 2014 op het ouderlijk adres was ingeschreven. Maar sinds 2010 woonde de zoon al in Amsterdam. De vader had over de verhuizing een brief naar de gemeente Emmen geschreven, maar zijn zoon had zichzelf moeten uitschrijven.



Gemeente reageert na drie jaar

Met het schrijven van de brief dacht de Emmenaar dat alles in orde was. Drie jaar later kreeg hij echter een bericht van de gemeente dat niet hij, maar zijn zoon zich uit de gemeentelijke

basisadministratie had moeten uitschrijven. De vader vindt het ongelofelijk dat de gemeente dit niet direct in 2010 liet weten, zo zei hij tegen de rechter.



Huurtoeslag

Bij huurtoeslag telt de Belastingdienst alle inkomens van de ingeschreven bewoners van een woning op. Daarna wordt bepaalt wat de hoogte van de huurtoeslag is. De vader, die rond moet komen van AOW, kreeg door de verkeerde administratie enkele jaren voorschotten van de Belastingdienst die hij niet hoorde te ontvangen.



'Gemeente is schuldig'

Volgens de Emmenaar verwijt hij de Belastingdienst niets. Hij vindt dat de gemeente Emmen schuldig is, maar die zijn formeel geen partij in deze zaak. Rechter en staatsraad Paula van der Beek-Gillessen geeft aan begrip te hebben voor de vader en zijn boosheid over de ietwat lakse houding van de gemeente. Maar volgens haar had zijn zoon een hoop ellende kunnen voorkomen door zich eerder in de hoofdstad te laten inschrijven.



Mocht de Emmenaar de zaak verliezen dan zal hij fors in de buidel moeten tasten. De uitspraak volgt over enkele weken.