Rechercheurs woningoverval Gees moeten getuigen

ASSEN/GEES - Twee rechercheurs die onderzoek doen naar de overval in Gees, waarbij op 30 juni vorig jaar Koert Elders om het leven kwam, moeten zelf een verklaring afleggen.

De rechtbank in Assen bepaalde donderdag dat de twee als getuigen worden gehoord bij de rechter-commissaris.De vraag is of de twee hun boekje te buiten zijn gegaan bij het verhoren van de vriendin van een 26-jarige verdachte uit België. Advocaat Michiel Balemans van de 28-jarige Amsterdammer, die ook wordt verdacht van de overval, vindt dat dit wel is gebeurd.Balemans zegt van de vrouw en haar advocaat te hebben gehoord dat de agenten haar hebben verhoord zonder dat ze het verhoor opnamen, wat verplicht is. Ze zouden haar hebben ondervraagd over de zaak en haar hebben beloofd die verklaring niet in het dossier te doen, zodat hij geheim zou blijven.Daarna hebben de agenten volgens Balemans samen met haar een nep-verklaring opgesteld waarin ze zei dat ze van niks wist. Die zit wel in het dossier.De advocaat heeft aangifte gedaan van meineed en valsheid in geschrifte en vroeg de rechtbank 19 juli tijdens een regiezitting de rechercheurs als getuige te mogen horen. Daar stemde de rechtbank mee in. Zijn verzoek om ook hun teamleider en de voormalige officier van justitie in de zaak Agnes de Vries ook te verhoren, wees de rechtbank af.Balemans en advocaat Wieteke Drummen van de 26-jarige Belg willen ook nader onderzoek naar de dna-sporen die in het huis van Elders zijn gevondenVan hun cliënten en van een 22-jarige medeverdachte is dna gevonden in de slaapkamer. Dat zat onder meer op het bed en op de tape waarmee Elders vastgebonden was. De advocaten willen dat wordt uitgezocht of het dna van hun cliënten ook via anderen in het huis kan zijn gekomen.De rechtbank vindt dat goed, maar dan moeten de verdachten van 26 en 28 wel met een verklaring komen over hoe zij denken dat hun dna er terechtgekomen is. Het Nederlands Forensisch Instituut moet daarna onderzoeken of hun verhaal kan kloppen. Tot nu toe hebben de verdachten gezwegen.Behalve de drie mannen van wie dna is gevonden, worden ook een Belg van 24 en een Hagenaar van 36 verdacht van betrokkenheid bij de overval. Die twee zitten niet meer in voorarrest.Op 25 september staat een nieuwe zitting gepland bij de rechtbank in Assen. Eerder werd al bekendgemaakt dat de zaak in december inhoudelijk behandeld wordt. Nu de rechtbank vindt dat meer onderzoek nodig is, is het de vraag of dat wordt gehaald.