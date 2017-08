Dijkema ziet kansen op halve finale World Grand Prix slinken na nederlaag

Laura Dijkema (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Laura Dijkema en de Nederlandse volleybalsters hebben de eerste groepswedstrijd van het finaletoernooi van de World Grand Prix verloren. Brazilië was met 2-3 te sterk.

In de Chinese stad Nanjing nam Oranje twee keer een voorsprong in sets, maar dit bleek niet voldoende: 27-25 23-25 25-22 22-25 11-15.



Kleine kans voor Oranje

Oranje moet nu vrijdag de tweede en laatste poulewedstrijd winnen om door te gaan naar de halve finale. Het gastland en olympisch kampioen China, dat Brazilië woensdag wel wist te verslaan, is de tegenstander.



In de andere poule zijn de halve finalisten al bekend. De Italiaanse volleybalsters wonnen eerder op donderdag van de Verenigde Staten in vier sets. Daardoor kwalificeerde Italië zich ook voor de halve finale. Servië versloeg de VS ook al op woensdag. Vrijdag maken Italië en Servië in een onderling duel uit wie de groepswinnaar wordt.