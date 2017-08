Voorzitter raad van toezicht Treant Zorggroep stapt op

Treant Zorggroep is onder andere eigenaar van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen (foto: Google streetview)

EMMEN/HOOGEVEEN - Bas Eenhoorn, voorzitter van de raad van toezicht bij de Treant Zorggroep, stopt per direct. Er is een verschil van inzicht tussen hem en voorzitter Carla van de Wiel van de raad van bestuur.

De overige zes leden van de raad van toezicht blijven. Zij zullen kijken hoe de voorzittersrol wordt ingevuld.



"We respecteren het besluit van Eenhoorn en bedanken hem voor zijn jarenlange inzet voor Treant", zegt Astrid Veldhuizen namens de raad van toezicht. "De continuïteit van het bestuur van het ziekenhuis en het toezicht daarop is verzekerd. We hebben het volste vertrouwen in bestuursvoorzitter Carla van de Wiel."



Treant Zorggroep is onder andere eigenaar van het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.