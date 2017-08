Zomerkampen voor kinderen steeds populairder

Hangen in een circusdoek (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Steeds vaker gaan kinderen in hun zomervakantie op kamp. Jeugdreisorganisatie Vinea stelt dat de populariteit van de zomerkampen met 20% is gestegen.

Ponykamp, zeilkamp, gamekamp, voor iedere interesse is er tegenwoordig wel een kamp. Bijvoorbeeld luchtwerkkamp Okidoki in Meppel voor kinderen die het liefst in de circusdoeken hangen. Het zomerkamp is nog maar drie jaar oud en zit dit jaar weer zo goed als vol.



Gezelligheid

De deelnemers vinden vooral de gezelligheid een toevoeging van het zomerkamp.

"Heel veel vriendinnen van mij zijn op vakantie en dan kan ik niet zoveel doen. Dan vind ik dit veel leuker dan thuiszitten. Ik heb wel vriendinnen thuis maar die vinden voetbal leuk of hockey, maar van die sporten houd ik niet. Hier op dit zomerkamp kan ik echt de sport delen met wie het ook leuk vindt", zegt Leandra van 11 jaar oud.



Opvang

Het zomerkamp is geen buitenschoolse opvang. Toch snapt organisator Yentl Hijmans wel dat het kamp uitkomst biedt voor werkende ouders."Ik denk dat de meeste kinderen hier komen omdat ze het echt leuk vinden. Maar het is natuurlijk wel een goedkope kinderopvang. Het kost 20 euro per dag, dus dat is niet zo veel."