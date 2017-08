Veiligheid bezoekers Donderdag Meppeldag krijgt extra aandacht

MEPPEL - Verlichting, looproutes en strategisch geplaatste dranghekken. Het zijn allemaal maatregelen waar dit jaar extra naar gekeken is door de organisatie van Donderdag Meppeldag. Dit vanwege de veiligheid van de bezoekers.

Het bestuur van Donderdag Meppeldag heeft een bedrijf ingehuurd met de naam NIP, oftewel Nooit in Paniek.Bruno van der Hoek van NIP heeft naar het evenement gekeken. Een veiligheidsplan is volgens hem geen overbodige luxe. "Er wordt vaak aan voorbij gegaan dat bij zulke feesten 5000 tot 25000 mensen voorbij komen. En dan heb je een serieus aantal mensen over de vloer waar je voorziening voor moet treffen. Niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook toiletten en wegwijzers."Van der Hoek heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Zo is er op donkere plaatsen extra verlichting gekomen en zijn donkere steegjes afgezet met dranghekken. Ook is nu duidelijker waar je langs kan lopen naar een ander plein. Alle maatregelen staan op een grote kaart en zijn beschreven in een veiligheidsplan.Bestuurslid Bertus Roodhof van Donderdag Meppeldag heeft het in ieder geval iets rustiger gekregen. Voorheen deed het bestuur dit soort zaken er bij. Roodhof. "Er zijn een heleboel dingen waar je niet eens bij nadenkt. Als Meppeler weet ik bijvoorbeeld hoe ik van het plein af moet komen. Maar al die toeristen die hier komen weten dat niet. Dat is nu goed geregeld."Vandaag is het de derde Donderdag Meppeldag van dit seizoen. Thema is 'Helemaal Hollands'. Ondanks de regen rond het middaguur, was het centrum van Meppel weer flink vol.