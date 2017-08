Werkstraf voor man uit Hoogeveen die echtgenote slaat en bijt

De man verklaarde in de rechtbank een kort lontje te hebben (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN – Een 41-jarige man is veroordeeld tot veertig uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf voor het mishandelen van zijn vrouw. Dat gebeurde begin april volgens haar zo’n twintig keer.

De man zou haar onder meer in het bijzijn van hun dochtertje hebben geslagen, haar keel dicht hebben geknepen en haar in het gezicht hebben gebeten. In één geval draaide de man door nadat het dochtertje uitgleed en viel.



Blauwe plekken

Toen de man na dat laatste incident vertrok om drugs te gaan halen, vluchtte de vrouw naar haar ouders, die naast haar woonden. Haar vader zag blauwe plekken en een bijtwond in het gezicht en belde de politie.



Kort lontje

Op het bureau vertelde de Hoogevener dat hij een kort lontje had omdat hij had gedronken en speed en cocaine had gesnoven. Inmiddels wordt hij behandeld door verslavingszorg. Die behandeling moet hij van de rechter ook afmaken.



De man en zijn vrouw zijn inmiddels weer bij elkaar. De Hoogevener verklaarde dat hij zijn leven heeft gebeterd.