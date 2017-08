Gouden Pijl contracteert Tour-etappewinnaar Rogliz

De Gouden Pijl (archieffoto RTV Drenthe)

WIELRENNEN - De Sloveen Primoz Roglic doet dinsdag 8 augustus mee aan de Gouden Pijl in Emmen. Tijdens de Tour de France won de LottoNL-Jumbo-renner solo de 17e etappe tussen La Mure en Serre Chevalier.

Roglic neemt zijn ploeggenoten Martijn Keizer, Steven Lammertink en Assenaar Bert-Jan Lindeman mee naar Emmen.



De Sloveen heeft een bijzondere geschiedenis. Jarenlang was hij een groot talent in het skispringen, maar door een blessure ontdekte hij het wielrennen. Roglic is de eerste Sloveen ooit die een etappe won in de Tour de France.