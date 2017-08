Recordwinnaar TT Assen Ángel Nieto overleden

Angel Nieto is 70 jaar oud geworden (EPA/Paco Campos)

MOTORSPORT - Motorlegende Ángel Nieto is op 70-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard wist tussen 1970 en 1984 maar liefst vijftien TT-overwinningen te boeken, waarmee hij recordhouder is.

Eind juli werd Nieto van zijn quad geslingerd nadat hij van achteren was aangereden. Hij liep daarbij zware verwondingen aan zijn hoofd op. Aan de gevolgen hiervan overleed hij vandaag in een ziekenhuis op Ibiza.



Dertien wereldtitels

Nieto was in de jaren zeventig en beginjaren tachtig vrijwel onklopbaar. Hij kwam uit in de 50cc, 80cc, 125cc en 250cc. Vooral in de 50cc en 125cc was de Spanjaard succesvol. Naast vijftien overwinningen in Assen, liet hij zich ook tot dertien keer tot wereldkampioen kronen.



Met in totaal negentig GP-zeges staat hij derde op de eeuwige ranglijst achter Giacomo Agostini en Valentino Rossi.