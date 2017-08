Werkstraf voor man die hennep verzorgde in kwekerij in Beilen

In de kwekerij werden 1359 hennepplanten ontdekt (archieffoto Persbureau Meter)

ASSEN/BEILEN – Een 31-jarige man uit Zeist moet van de rechter honderd uur werkstraf verrichten voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Beilen. Daarnaast kreeg hij een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

De politie ontdekte in een loods aan de Romhof op een industrieterrein in Beilen op 21 december na een anonieme tip de wietkwekerij waarin 1359 planten stonden. In een van de kweekruimten werd de Utrechter gevonden, hij had zich verstopt.



Ook vond de politie onder meer een bed en een keuken in de illegale kwekerij. De man bekende dat hij er verbleef en hand- en spandiensten verrichtte.



Vrijspraak man uit Zeist

Behalve de 31-jarige man werd ook een 22-jarige man uit Vleuten aangehouden voor betrokkenheid bij de grote kwekerij. Op beelden van observatiecamera’s van de politie was de man te zien toen hij de loods een keer bezocht. Toch vond de rechter dat er te weinig bewijs was om hem te veroordelen.



Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk tegen de twee Utrechters geëist.



Bakker uit Beilen

De derde verdachte in de zaak was een 43-jarige bakker uit Beilen, de eigenaar van de loods. Tegen hem eiste het OM tachtig uur werkstraf voor medeplichtigheid, omdat hij zijn pand beschikbaar heeft gesteld.



De Beilenaar ontkende dat hij iets van de kwekerij wist. Hij zei dat een man met een vlotte babbel op het industrieterrein vroeg of er nog een loods te huur was voor horeca-attributen. Daarop antwoordde de bakker dat hij zelf een loods had, waarin één andere huurder zat, maar ook nog ruimte was voor een tweede huurder.



Bert en Ernie

Eind september vorig jaar kwam iemand namens de horecaman het huurcontract tekenen. Dat de nieuwe huurders, die de man in de rechtszaal ‘Bert en Ernie’ noemde, meteen een tussenwand lieten bouwen, wekte bij hem argwaan. Hij kwam er zelf niet vaak, verklaarde hij.



Toen de andere huurder klaagde dat het steeds zo warm was in de loods en bleek dat de nieuwe huurders het slot van hun toegangsdeur hadden vervangen, kreeg de man dat wel. “Ik ben meer toezicht gaan houden om te kijken waar ze mee bezig waren, maar voor ik het wist was de politie er al”, aldus de Beilenaar.



De rechter vond dat er te weinig bewijs was dat de bakker wel heeft geweten van de hennep. Daarom sprak hij de ondernemer vrij.