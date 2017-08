Miedema helpt Oranje Leeuwinnen naar finale EK voetbal

Vivianne Miedema in duel met een Engelse (Foto: ANP)

VOETBAL - Vivianne Miedema heeft de Nederlandse voetbalvrouwen de weg gewezen naar de finale van het EK voetbal. In Enschede wonnen de vrouwen met 3-0 van Engeland.

In de 22e minuut was de Hoogeveense Miedema trefzeker. De spits van Oranje kopte een voorzet van Jackie Groenen tegendraads achter de Engelse keepster Siobhan Chamberlain.



Na ruim een uur spelen verdubbelde Daniëlle van de Donk de score. Zij strafte een fout in de verdediging van de Engelsen af. In de blessuretijd schoot Lieke Martens na goed doorzetten van Miedema de 3-0 via een tegenstander tegen de touwen.



Zondag speelt Oranje de finale in Enschede tegen Denemarken.