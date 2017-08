FC Emmen imponeert tegen Heracles: 2-0 zege

VOETBAL - FC Emmen lijkt klaar voor de start van de competitie. De ploeg van trainer Dick Lukkien imponeerde vanavond in het oefenduel tegen eredivisieclub Heracles Almelo. De Jupiler Leagueclub won met 2-0. Beide treffers werden gescoord door Cas Peters.

Peters bracht zijn totale productie daarmee op 11 in de voorbereiding.De nummer 10 van de eredivisie vorig seizoen, dat met de volledige selectie naar Emmen was afgereisd, startte wel sterker dan Emmen en kreeg via Reuven Niemeijer een grote kans op de 0-1. De verdediger schoot echter ruim over. Een nog grotere kans kreeg Samuel Armenteros, die een penalty mocht nemen na een overtreding van Hilal Ben Moussa op diezelfde speler. FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp (ex Heracles) keerde de inzet van de spits.Na de strafschop werd FC Emmen sterker en via Cas Peters kwam de thuisclub op 1-0. De spits rondde een vrije bal van Youri Loen af nadat Jeroen Veldmate met een aardige overstap de Heracles-defensie het bos instuurde.Na de rust liet trainer Dick Lukkien zijn elf, met Keziah Veendorp als vervanger van de geblesseerde Josimar Lima, staan terwijl Heracles-trainer John Stegeman veelvuldig wisselde. Nadat de sterk spelende Mario Bilate de paal raakte voor Emmen en Brahim Dalli voor Heracles op Dennis Telgenkamp stuitte zorgde Cas Peters voor de 2-0. De Twent scoorde op aangeven van Gersom Klok, nadat Bilate voor de tweede keer de paal had geraakt. Heracles-invaller Paul Gladon was nog dichtbij de 2-1, maar ook FC Emmen kreeg nog een goede kans op een treffer via Glenn Bijl. De mee opgekomen rechtsback raakte echter de lat.FC Emmen – Heracles Almelo 2-0 (1-0). 26. Peters 1-0, 57. Peters 2-0. Scheidsrechter: Janssen. Gele kaart: Monteiro, Pröpper (Heracles Almelo). Toeschouwers: 400.Telgenkamp; Bijl, Veendorp, Veldmate, Bakker, Ben Moussa, Klok, Loen (84. Chacon), Peters, Bilate, Bannink.Castro, Breukers (72. Droste), Pröpper (72. Wuytens), Hardeveld, Van Hintum (46. Monteiro); Van Ooijen, Pelupessy (62. Duarte), Niemeijer (79. Pröpper); Kuwas (62. Peterson), Armenteros (62. Gladon), Darri (72. Navratil).